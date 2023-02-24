زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة هالماهيرا في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر منطقة هالماهيرا في إندونيسيا، بحسب سكاى نيوز، فيما لم تفد السلطات الإندونيسية عن أى ضحايا أو مصابين حتى الأن. يذكرأن، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بحر مالوكو الذي يقع غربي المحيط الهادئ فى إندونيسيا، الأحد الماضى.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 2.43 درجة شمالا وخط طول 126.10 درجة شرقا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.