زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجة مناطق شرق إندونيسيا اليوم /الأحد/؛ وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة جراء الهزة الأرضية. وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الزلزال وقع على بعد 158 كيلومترا قبالة قرية "لايكيت" في مقاطعة "سولاوسي الشمالية" وأن مركزه كان على عمق حوالي 30 كيلومترا تحت سطح البحر. من جانبها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية والتي قدرت الزلزال بقوة 9ر5 درجة إنه من غير المرجح أن تتسبب هذه الهزة الأرضية في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).