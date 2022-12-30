ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 44 شخص

أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 44 شخصا على الأقل.