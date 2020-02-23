زلزال بقوة 57 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران
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زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران

مقياس ريختر
طهران - العرب اليوم

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب غربى إيران.

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زلزال بقوة 57 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران زلزال بقوة 57 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران



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