زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال غرب باكستان

أفاد المركز الوطني الباكستاني لعلوم الزلازل بأن زلزالاً بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأجزاء الشمالية الغربية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 94 كيلومترًا، وكان مركزه على بُعد 29 كيلومترًا من مدينة “أسمار” بأفغانستان.