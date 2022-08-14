زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزيرة ساموس اليونانية

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساموس اليونانية صباح اليوم الاحد. وقال المعهد الجيوديناميكي في أثينا إن مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترا أسفل سطح البحر في المضيق بين ساموس وساحل إيجة التركي بالقرب من كوساداسي. وقال عمدة القرية الرئيسية جيورجوس سانتزوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " لم تقع إصابات أو أضرار بالغة".