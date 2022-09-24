زلزال بقوة 6.4 درجة يهز غرب إندونيسيا ولا أنباء عن إصابات

وقع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة قبالة مقاطعة آتشيه غربي إندونيسيا صباح اليوم السبت 24/9، إلا أنه لم يخلف خسائر أو أضرار، حسبما أفادت وكالة وأحد المسؤولين.

ولم تصدر وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في البلاد تحذيرا من حدوث موجات مدية "تسونامي".

وقالت الوكالة إن الزلزال حدث عند الساعة 03:52 بتوقيت جاكرتا من اليوم (السبت) (2052 بتوقيت غرينتش الجمعة) وكان مركزه السطحي على بعد 45 كيلومترا جنوب غرب بلدة ميولابوه، وعلى عمق 22 كيلومترا تحت قاع البحر.