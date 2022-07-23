فيضانات ضخمة في إيران تُودي بحياة 11 شخصاً

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات الغزيرة في مقاطعة فارس بجنوب إيران. وهناك 13 شخصا مفقودين أيضا في مدينة استهبان. يشار إلى أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة. وتعرضت بعض المناطق الجنوبية في إيران لفيضانات وسيول، وسط تقارير عن خسائر وأضرار بالغة.