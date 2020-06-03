زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق وقع زالزال بقوة 5 درحات اليوم الأربعاء في منطقة الحدود العراقية الإيرانية، بحسب ما أعلنه مركز أبحاث للعلوم الجيولوجية.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، إن زلزالا بقوة 5 درجة ضرب المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر محلية فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

إلى ذلك أعلن المركز أن الزالزال بلغت قوته 6.3 ليعدله لاحقا إلى 5 درجات.

وأفاد مراسلنا بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة إيلام المحاذية للعراق غرب إيران وعلى عمق 11 كم ومركز حوالي مدينة صالح آباد في محافظة إيلام.