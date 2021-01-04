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هزة أرضية في الجزائر العاصمة

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العرب اليوم - هزة أرضية في الجزائر العاصمة

مؤشر ريختر
الجزائر - العرب اليوم

تعرضت الجزائر العاصمة صباح الاثنين، على الساعة الـ 6 و16 دقيقة، إلى لهزة أرضية بقوة 3,2 درجة على سلم ريختر حسب بيان للمركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وأوضحت هذه الهيئة العلمية أن مركز الهزة الأرضية يقع "على بعد 3 كلم شمال الجزائر العاصمة" في عرض البحر. ولم تذكر السلطات الجزائرية وقوع أي خسائر

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هزة أرضية في الجزائر العاصمة هزة أرضية في الجزائر العاصمة



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