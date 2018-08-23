حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الخميس هي الآتي:

مكة المكرمة: الطقس: غائم جزئي / أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .

عرفات: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة : 40 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .

منى : الطقس : غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 43 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .

مزدلفة : الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 43 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .

المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة: 30 % ، اتجاه الرياح : جنوبية غربية .

جدة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 37 د.م، الرطوبة: 75% .