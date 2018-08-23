حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الخميس هي الآتي:
مكة المكرمة: الطقس: غائم جزئي / أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
عرفات: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة : 40 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
منى : الطقس : غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 43 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
مزدلفة : الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 43 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة: 30 % ، اتجاه الرياح : جنوبية غربية .
جدة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 37 د.م، الرطوبة: 75% .
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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