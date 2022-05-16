الصحة العراقية توجه نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر العاصفة الترابية
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الصحة العراقية توجه نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر العاصفة الترابية

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العرب اليوم - الصحة العراقية توجه نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر العاصفة الترابية

عاصفة ترابية
بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2000 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي تضرب البلاد، موجهة في الوقت ذاته مجموعة من النصائح لتفادي المخاطر الصحية للعاصفة. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن وزارة الصحة سجلت اليوم ألفي حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية المختلفة، لافتا إلى أن غالبية حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة.
وبين أن الكوادر الطبية مستنفرة بجهودها من أجل تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية.وأشار البدر إلى أن المؤسسات الصحية مجهزة بالكامل بالأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج المتضررين من العاصفة.
وحث المتحدث باسم الوزارة المواطنين على "ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الإمكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب".وشدد المسؤول العراقي على ضرورة "ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج" من المنازل.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق أن العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد وعددا من المحافظات ستبدأ في الانحسار اعتبارا من اليوم.
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.

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الصحة العراقية توجه نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر العاصفة الترابية الصحة العراقية توجه نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر العاصفة الترابية



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