زلزال قوي يضرب شرقي إيران
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زلزال قوي يضرب شرقي إيران

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العرب اليوم - زلزال قوي يضرب شرقي إيران

زلزال
طهران - العرب اليوم

تعرضت مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، اليوم ، إلى زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم ، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال القوي وقع في الساعة السابعة و24 دقيقة من اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 34.46 والطول الشرقي 55.54 درجة، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض.ونقلت عن علي رضا أشوري، حاكم بلدة ميامي، أنه لم يسجل الزلزال الذي ضرب المدينة في وقت سابق من اليوم أي خسائر حتى الآن.
ويشار إلى أن مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، تضم 40 ألف نسمة.
ويذكر أنه في العاشر من الشهر الجاري، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن منطقة "قلعة قاضي تخت" الواقعة بمحافظة همزكان جنوبي إيران قد تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 4.2 على مقياس ريختر.
وأكد رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر تذكر، مشيرا إلى أن مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران قد أوضح أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و47 دقيقة و5 ثواني من مساء ذلك اليوم.

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زلزال قوي يضرب شرقي إيران زلزال قوي يضرب شرقي إيران



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