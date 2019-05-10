زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليابان

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة وقع يوم الجمعة قبالة سواحل جزيرة كيوشو اليابانية.

. وبحسب المركز، سجل الزلزال عند الساعة الـ 22.43 بالتوقيت العالمي (1.43 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة)، ويقع مركزه على بعد 22 كيلومترا جنوب مدينة ميازاكي وعلى عمق 30 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.