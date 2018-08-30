واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إجراءاتها لمواجهة المبيدات المغشوشة والمهربة في الأسواق.
وقال تقرير للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن الإجراءات الجديدة التى وضعتها لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، هي إحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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