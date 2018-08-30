

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إجراءاتها لمواجهة المبيدات المغشوشة والمهربة في الأسواق.

وقال تقرير للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن الإجراءات الجديدة التى وضعتها لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، هي إحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة.