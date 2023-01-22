مصرع 28 شخصا وإصابة 5 آخرين في انهيار جليدي بالتبت الصينية

لقى 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، إثر انهيار جليدى فى مدينة نينجتشى فى التبت، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت وكالة Xinhua الصينية، بأن مجموعة من الأشخاص علقوا داخل نفق للسيارات، إثر وقوع انهيار جليدى، على امتداد الطريق بين قرية باى فى مقاطعة مينلينج، ومخرج نفق دوكسونج لا، فى مقاطعة ميدوج.

ووفقا لوكالة Zakon.kz، تمكنت طواقم الإنقاذ، من إخراج 53 شخصا، كانوا عالقين فى النفق، بعد حفر ممر بطول 7.5 كم.

ويقع جبل Doksong La على ارتفاع 4500 متر تقريبا، ويتميز بشدة منحدراته، ووفقا لسلطات التبت، وقع الانهيار الجليدى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة.