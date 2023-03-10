زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب أفغانستان

ضرب زلزال، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة "فايز آباد" عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان، طبقاً ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة، نقلاً عن المركز الوطني الهندي للزلازل.

ووقع مركز الزلزال على بعد 140 كيلومتراً شمال شرق مدينة "فايز آباد"، في الساعة 23 ودقيقة واحدة و47 ثانية .