زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر جزيرة مينداناو بالفلبين وذكرت مصادرنا، اليوم الثلاثاء، أنه لم يرد حتى الآن ما إذا كان الزلزال أسفر عن سقوط ضحايا أو تسبب في أضرار مادية.