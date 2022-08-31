هزة أرضية تضرب منطقة الباحة السعودية

سجلت مراكز رصد الزلازال العاليمة صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية إلى الجنوب من منطقة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بغلت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وسُجلت الهزة الأرضية في تمام الساعة 9:34 صباحاً، على بعد 18كم جنوب الباحة، وقد شعر بها سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها، بحسب موقع "طقس العرب".