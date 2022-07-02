مقتل ثلاثة أشخاص في زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جنوب إيران

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تعرضت منطقة جنوب إيران لزلزال بقوة 6.1 درجة في ساعة مبكرة اليوم السبت. وقال مهرداد حسن زاده مدير إدارة الطوارئ في إقليم هرمزجان بجنوب إيران للتلفزيون "للأسف لدينا ثلاثة قتلى وثمانية مصابين". وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة، في حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان بقوة ست درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات. وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.