عمليات إجلاء من فيضانات الأمطار في «كوينزلاند» الأسترالية

أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة اليوم السبت بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة. وقالت الشرطة اليوم السبت، إنه تم إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون النائية والتي تبعد حوالي 2115 كيلومترا إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي.

وظل نحو 100 من السكان في البلدة، وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها غدا الأحد.