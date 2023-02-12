تركيا تعلن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب قهرمان مرعش

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة قهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة زلزال الاثنين المدمر، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.



وكانت قد ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، إلى 28 ألفا و192 شخصا.



ففي تركيا، قال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، إن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 24 ألفا و617 شخصا.