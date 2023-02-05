حذرت مصلحة الأرصاد اللبنانية من سلوك الطرقات الجبلية اليوم الأحد وبعد غد الاثنين بسبب تعرض البلاد لذروة العاصفة "فرح" حيث من المتوقع أن تشهد البلاد غدا أمطارا غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قطبية باردة وشديدة تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كيلومترا في الساعة.



وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس غائم وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، كما تتساقط أمطار غزيرة تتشكل معها السيول وانجراف التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كيلومترا في الساعة، ويرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار.



وحذرت من خطر تطاير ألواح الطاقة الشمسية والخيم الزراعية واللوحات الاعلانية والاشجار المعمرة وواحتمال تساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مما قد يؤدي الى قطع بعض الطرقات الجبلية.