زلزال يضرب جزر الأزور البرتغالية بقوة 5.7 درجة

ذكر المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي في بيان أن زلزالاً، بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم جزر الأزور البرتغالية شمال المحيط الأطلسي. وأبان أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كم، مشيرًا إلى عدم ورود تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية من جراء الزلزال حتى الآن.