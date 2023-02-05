ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات تشيلى لـ 23 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا أكثر من 250 حريق فى غابات بوسط تشيلي إلى 23 شخصاً على الأقل حيث تستعر موجة حر شديدة حسبما أفادت السلطات .

وحسب موقع الشرق، قال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف إن "هناك 23 ضحية فيما أصيب 979 شخصاً في الحرائق".

وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث السبت، أن بين 251 حريقاً نشطاً، خرج 80 منها عن السيطرة.