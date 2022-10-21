زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة محافظة "فوكوشيما" الواقعة شمال شرقي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن الزلزال ضرب المحافظة في الساعة 3:19 مساء بالتوقيت المحلي لليابان حيث وقع مركزه على عمق 30 كيلومترا، مشيرة إلى أنه ليس هناك تهديدات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال.