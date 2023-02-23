عاصفة مدمرة تضرب 48 ولاية أميركية

أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية NWS، أن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، وستؤثر على 75 مليون نسمة.وحذرت الوكالة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ.ووفق التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات “حدثا نادرا” يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.