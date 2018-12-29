زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، إن زلزالا قوته 7.2 درجة وقع قبالة جزيرة مينداناو الواقعة جنوب الفلبين وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فإنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 193 كيلومترا شرقي مدينة جنرال سانتوس وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي إن هناك خطر وقوع موجات مد عملاقة بمناطق من المحيط الهادي "أقرب إلى الزلزال" ولكن لا يوجد خطر تعرض ولاية هاواي الأمريكية لموجات مد عملاقة.