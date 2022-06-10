أجهزة الاستشعار الأردنية ترصد زلزالا في جزيرة قبرص

سجل مرصد الزلازل الأردني اليوم الجمعة، هزة أرضية في جزيرة قبرص بقوة 5 درجات بمقياس ريختر ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن المرصد الأردني المختص أن هذا الزلزال وقع عند الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي، وأن موقعه يبعد عن الحدود الأردنية بنحو 370 كيلو مترا وحدد مرصد الزلازل الأردني موقع الزلزال بدقة، مشيرا إلى أنه يبعد 15 كم شرق نيقوسيا، وكان في البحر المتوسط على عمق 45 كيلو مترا.