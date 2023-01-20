وفاة 78 شخصًا بسبب موجة البرد القارس في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم، أن 78 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي جراء موجة البرد القارس التي تضرب البلاد.وحسب وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، فقد تسبب سوء الاحوال الجوية كذلك في نفوق ما يزيد عن 75 ألف رأس من الماشية في العديد من المحافظات.

وتشير توقعات الطقس إلى أن درجة الحرارة ستنخفض إلى ما دون 35 درجة مئوية تحت الصفر في عدة مناطق نهاية الأسبوع الجاري.وقد أطلقت وزارة الكوارث الطبيعية بأفغانستان نداء عاجلا لتقديم مساعدات انسانية وإغاثية.