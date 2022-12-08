زلزال شدته 5.6 درجة يهز «القوقاز» في روسيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 5.6 درجة هز منطقة القوقاز الروسية اليوم الخميس.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 41 كيلومترا تحت سطح الأرض.