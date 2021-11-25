زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية البليدة في الجزائر

أعلن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريختر في ولاية البليدة. وبحسب بيان المركز، سجلت هزة أرضية يوم 24 نوفمبر 2021 على الساعة 21:56، بلغت 3.5 درجة على سلم ريختر، ومركز الهزة حدد بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة، بولاية البليدة.