زلزال عنيف يضرب السلفادور

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، السلفادور، ليل الخميس الجمعة، دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.وبحسب وكالات، قالت وزارة البيئة إن الزلزال وقع في المحيط الهادىء على بعد 37 كيلومتراً جنوب بلايا ميزاتا في غرب البلاد وعلى عمق 41 كيلومترا. كما وأفادت الوزارة أن 6 هزات ارتدادية وقعت بعد الزلزال، دون تحذير من تسونامي.