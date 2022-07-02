3 قتلى و8 مصابين في زلزال يضرب إيران والإمارات

أعلن التليفزيون الإيراني منذ قليل، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، إثر زلزال قوي ضرب جنوب البلاد، وشعر به سكان الإمارات. وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، إن هزة أرضية ثانية بقوة 6.6 ريختر ضرب جنوب إيران وشعر بها سكان إمارة دبي، وذلك بعد أقل من ساعة من زلزال بقوة 6 ريختر ضرب نفس المنطقة في إيران. وغرد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً إن "الزلزال الذي ضرب جنوب إيران كان محسوسًا في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير".