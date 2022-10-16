زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سومباوا الإندونيسية، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية “تسونامي”. وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كم من مدينة بيما الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق123 كم. ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، بحسب ما أوردته وكالات أنباء.