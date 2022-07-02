زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة بيشان بمنطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، الساعة 4:13 من صباح يوم السبت بتوقيت بكين