الحكومة الفيتنامية تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة نورو
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الحكومة الفيتنامية تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة نورو

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العرب اليوم - الحكومة الفيتنامية تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة نورو

إعصار "نورو"
هانوي - العرب اليوم

 قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إنها خفضت تصنيف إعصار "نورو" إلى عاصفة استوائية، لكنها حثت المواطنين على البقاء في حالة تأهب بسبب مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام -حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن العاصفة وصلت إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وضربت مقاطعة "كوانج نام" وتصاحبها رياح بلغت سرعتها 117 كيلومترًا في الساعة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وزارة الدفاع حشدت نحو 40 ألف جندي و200 ألف من الأفراد المزودين بمركبات مدرعة وقوارب استعدادا لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقد تم إغلاق ما يقرب من نصف المطارات في فيتنام كما أغلقت المدارس والمكاتب في العديد من المقاطعات المركزية أبوابها وهرع السكان لتأمين منازلهم، كما تم أيضا إغلاق القسم الأوسط من الطريق السريع الذي يربط العاصمة "هانوي" في الشمال بمدينة "هو تشي مينه" في الجنوب.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، لكن الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية أظهرت أشجارا مقطوعة وانهيارات طينية تغلق الطرق.

يشار إلى أن الإعصار "نورو" قد تسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي في مقاطعتين كاملتين بالفلبين وأجبر المسئولين على تعليق الدراسة والعمل بالمؤسسات الحكومية في العاصمة ومحيطها.

وقد قامت السلطات الفلبينية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق المعرضة لخطر موجات المد والفيضانات والانهيارات الأرضية.

 

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الحكومة الفيتنامية تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة نورو الحكومة الفيتنامية تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة نورو



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