زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سلطان كودارات في الفلبين

ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء مقاطعة "سلطان كودارات"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 36 كيلومترا في شمال غرب بلدة "ليباك".