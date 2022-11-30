زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب فنزويلا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، ولاية سوكري في فنزويلا، اليوم الأربعاء.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال عند دائرة عرض (10.57 شمالا) وخط طول (62.56 غربا).

وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.