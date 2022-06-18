عشرات القتلى وملايين المعزولين جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في شمال شرقي الهند وبنغلاديش
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عشرات القتلى وملايين المعزولين جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في شمال شرقي الهند وبنغلاديش

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العرب اليوم - عشرات القتلى وملايين المعزولين جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في شمال شرقي الهند وبنغلاديش

الفيضانات في بنغلادش والهند
نيودلهى - العرب اليوم

 تسببت الأمطار الموسمية في شمال شرقي الهند وبنغلاديش بمصرع العشرات، في حين عزلت الفيضانات ملايين الأشخاص وقالت شرطة بنغلاديش إن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصا على الأقل، بينما عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص، حيث أدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21  شخصا منذ أمس الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية.

وأغرقت المياه الجزء الأكبر من شمال شرق البلاد، إذ نشرت قوات من الجيش لإجلاء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين وجرى تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة. وحسبما أفادت وكالة إدارة الكوارث الحكومية في الهند، لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية آسام الهندية، جراء الفيضانات، بينما رأى مليونا شخص منازلهم غارقة في مياه الفيضانات،

وفاض نهر براهمابوتر، أحد أكبر الأنهار في آسيا، وأغرق 3 آلاف قرية وأراضي زراعية في 28 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة في ولاية آسام فيما أوضح سانجاي أونيل، المسؤول في محطة الأرصاد الجوية في غوهاتي، عاصمة ولاية آسام، قائلا: "نتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في عدة أجزاء من ولاية آسام حتى يوم غد الأحد" كما طلب من الجيش الهندي مساعدة وكالات الاستجابة للكوارث الأخرى في إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وتوفير الغذاء والضروريات لأولئك الذين غمرت مياه الفيضانات منازلهم.

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عشرات القتلى وملايين المعزولين جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في شمال شرقي الهند وبنغلاديش عشرات القتلى وملايين المعزولين جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في شمال شرقي الهند وبنغلاديش



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