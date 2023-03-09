زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا

أفاد مصدر بفرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، بأن هزات أرضية جديدة بقوة 5.5 درجة ضربت المنطقة.

ووفقا له، تم في الساعة 04:10 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي(الأربعاء 19:10 بتوقيت موسكو) تسجيل وقوع زلزال قوته 5.5 درجة في البحر بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.وقال المصدر: "كانت قوة الزلزال 5.5 درجة. ووقعت بؤرته على عمق - 51.6 كلم".