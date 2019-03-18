ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا إلى 77 قتيلاً

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن الفيضانات في إقليم بابوا شرق إندونيسيا أوقعت 77 قتيلا على الاقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.