زلزال في شمال البحر الميت في الأردن بقوة 34 ريختر
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زلزال في شمال البحر الميت في الأردن بقوة 3.4 ريختر

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العرب اليوم - زلزال في شمال البحر الميت في الأردن بقوة 3.4 ريختر

مقياس ريختر
عمان ـ العرب اليوم

وقعت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات شمال البحر الميت بالأردن، حسبما أعلنت وسائل إعلام أردنية، في نبأ عاجل لها.

 

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زلزال في شمال البحر الميت في الأردن بقوة 34 ريختر زلزال في شمال البحر الميت في الأردن بقوة 34 ريختر



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