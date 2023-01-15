الفلبين تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 27 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الفلبين اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الطقس السيئ في أنحاء البلاد إلى 27 شخصا .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - أن أكثر من 614 ألف شخصا تضرروا جراء سلسلة من المنخفضات الجوية منذ الثاني من يناير الجاري، من بينهم 11 مصابا و3 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين؛ في حين نزح 112 ألف شخص بسبب الفيضانات بعد اضطروا للفرار من منازلهم.

وأوضحت الوزارة أن السكان النازحين والمتضررين يشملون 13 منطقة في أنحاء جزر "لوزون" و"بيسايا" و"مينداناو"، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الكارثة في ثماني مدن وبلدات بالإضافة إلى مقاطعة واحدة.