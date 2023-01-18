ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 30 قتيلا

أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الطقس السيئ في أنحاء البلاد إلى 30 قتيلا.وذكر المكتب -في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية- أن أكثر من مليون شخص تضرروا جراء سلسلة من المنخفضات الجوية تأثرت بها البلاد منذ الثاني من يناير الجاري، من بينهم 13 مصابا و5 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين؛ في حين نزح أكثر من 200 ألف شخص بسبب الفيضانات بعد اضطروا للفرار من منازلهم.