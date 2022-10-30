كوريا الجنوبية تسجل أقوى هزة أرضية خلال العام 2022

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات ضربت بلدة جواسان بوسط البلاد وتمثل هذه أقوى هزة أرضية تضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام،وهي الـ38 من حيث القوة على الإطلاق في البلاد والهزة وقعت على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 11 كيلومترا شمال شرق بلدة جواسان بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي عند الساعة 8:27:49 صباحا بالتوقيت المحلي.