زلزال بقوة 5 درجات يضرب غربي إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة جاوة غربي إندونيسيا صباح اليوم الأحد ، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في البلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة 03:32 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد (2032 بتوقيت جرينتش يوم السبت) ويقع مركزه يقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر.

وأضافت أن الزلزال ليس بالقوة التي يمكن أن تتسبب في إحداث موجات مد عاتية "تسونامي".