زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة التبت جنوب غرب الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة ميدوغ بمدينة (نينغتشي) بمنطقة التبت، جنوب غرب الصين.

وأفاد بيان صادر عن وكالة الأنباء الصينية, أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 28.35 درجة شمالًا، وخط طول 94.48 درجة شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.