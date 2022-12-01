مقتل شخصين وفقدان ثلاثين نتيجة انهيار أرضي في البرازيل

كثفت فرق الإطفاء والدفاع المدني البرازيلية جهودها لمحاولة إنقاذ عشرات المفقودين بعد انهيار أرضي على طريق سريع في جنوب البرازيل أدى إلى مقتل شخصين.

وقالت الحكومة الإقليمية لولاية بارانا البرازيلية إن 30 شخصا فقدوا بعد الانهيار الأرضي، الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وتم إنقاذ ستة أشخاص وانتشال جثتين.