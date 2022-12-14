“سومبا” الإندونيسية تهتز بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم جزيرة سومبا في إندونيسيا.

وأبانت أن مركز الهزة كان على بعد 33 كيلومترًا من شمال شرق بلدة واينجابو بجزيرة سومبا، وعلى عمق 59 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.